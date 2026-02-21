Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z garażem na sprzedaż w Gaziosmanpasa, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Karanfil Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karanfil Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 7 675 m²
Piętro 5/12
Dlaczego wybrać ten projekt?🔷 Dla inwestorów:Położenie strategiczne: Położony bezpośrednio o…
$195,000
Zostaw prośbę
