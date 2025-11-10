Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Finike
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Finike, Turcja

1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Finike, Turcja
Willa 4 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
? Karghydzhak   Sea, Kale and mountains   A separate villa with its territory   3+1…
$448,285
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się