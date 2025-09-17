Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Finike
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Finike, Turcja

2 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Finike, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Finike, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
Kompleks znajduje się w Antalya / Finike, kompleks został ukończony w II kwartale 2024 roku …
$157,567
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się