Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Eyupsultan
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Eyupsultan, Turcja

;
1 pokojowe
39
2 pokojowe
76
3 pokojowe
69
4 pokojowe
47
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie
Eyupsultan, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Te nowoczesne mieszkania w Gokturk, Eyupsultan, istanbul, oferują wspaniałe widoki na las i …
$531,205
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się