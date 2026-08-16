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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Eyupsultan, Turcja

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1 pokojowe
39
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3 pokojowe
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6 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 10
Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul,…
$570,076
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Penthouse w Eyupsultan, Turcja
Penthouse
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$80,526
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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Mieszkanie 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 9
Luksusowa rezydencja z basenem w pobliżu stacji metra, Stambuł, Turcja Oferujemy apartament…
$221,654
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Mieszkanie 2 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z malowniczymi widokami w rezydencji z restauracjami i kinem, w sercu Stambułu, …
$501,645
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Mieszkanie 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 13
Kompleks mieszkaniowy z rozwiniętą infrastrukturą, z widokiem na zatokę Złotego Rogu, Stambu…
$588,953
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