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Mieszkania w górach na sprzedaż w Eyupsultan, Turcja

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1 pokojowe
39
2 pokojowe
76
3 pokojowe
69
4 pokojowe
47
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2 obiekty total found
Penthouse w Eyupsultan, Turcja
Penthouse
Eyupsultan, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
$80,526
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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