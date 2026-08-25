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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Esenyurt, Turcja

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1 pokojowe
50
2 pokojowe
51
3 pokojowe
34
4 pokojowe
14
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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Condo 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Condo 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1
$111 839
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