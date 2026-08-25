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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Esenyurt, Turcja

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1 pokojowe
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9 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL 17th floor, 2+1, 125 m², with corner (L-shaped) balcony Walking area, soci…
$133 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty z Wysokimi Sufitami w Stambule Esenyurt Nowe apartamenty zlokalizowa…
$159 937
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Mieszkanie 4 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty z Wysokimi Sufitami w Stambule Esenyurt Nowe apartamenty zlokalizowa…
$369 073
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty z Wysokimi Sufitami w Stambule Esenyurt Nowe apartamenty zlokalizowa…
$239 321
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Mieszkanie 5 pokojów w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Esenyurt, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty z Wysokimi Sufitami w Stambule Esenyurt Nowe apartamenty zlokalizowa…
$499 656
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Penthouse 7 pokojów w Esenyurt, Turcja
Penthouse 7 pokojów
Esenyurt, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Apartamenty z Wysokimi Sufitami w Stambule Esenyurt Nowe apartamenty zlokalizowa…
$748 657
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 5 pokojów w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Esenyurt, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 244 m²
Piętro 5/10
Four Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Büyükçekmece with amazing Sea View This premiu…
$982 000
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Pokój 4 pokoi w Esenyurt, Turcja
Pokój 4 pokoi
Esenyurt, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
$120 000
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Mieszkanie 1 pokój w Esenyurt, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Esenyurt, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5/20
Warto zainwestować w działalność Kameroğlu Metrohome, w której znajduje się Yaşam Vadisi w p…
$250 000
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