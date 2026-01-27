Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki w górach na sprzedaż w Erdemli, Turcja

1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowe Apartamenty w Kompleksie w Odległości Spaceru od Morza w Erdemli Ayaş Mersin, jedno z n…
$76,204
