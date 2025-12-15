Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Edremit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Edremit, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 128 m²
Piętro 6/7
$5,28M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3/7
$7,63M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/5
$4,69M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4/5
$6,51M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Edremit, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Edremit, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 7/6
$9,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 161 m²
Piętro 4/7
$8,80M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się