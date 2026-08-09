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Wille z basenem na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nowy projekt inwestycyjny dotyczący obywatelstwa w Döşemealti.Döşemealti to dz…
$372,000
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Agencja
INEST HOMES
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