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Wille w górach na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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4 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, z Widokiem na Góry, Ogrodem oraz Basenem Döşemealtı oferuje spokojne …
$752,626
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Sauną i Ogrodem Zimowym w Altinkale w Döşemealtı Wille o lokalizacji przep…
$437,008
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Komurculer, Turcja
Willa 5 pokojów
Komurculer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 2
DECHEMALTS — This is a area that has a natural beauty and a charming atmosphere. D cheesemal…
$714,500
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