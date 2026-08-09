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Domy z basenem na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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wille
46
3 obiekty total found
Dom w Dosemealti, Turcja
Dom
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Odkryj urok tej eleganckiej willi jednoosobowej znajduje się w pożądanej dzielnicy Altınkale…
$723,840
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy nowy projekt inwestycyjny dotyczący obywatelstwa w Döşemealti.Döşemealti to dz…
$372,000
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Agencja
INEST HOMES
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
LARES VŘLLALARI, Antalya 'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FŘRMA g…
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