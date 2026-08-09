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Mieszkania w górach na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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8 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Altınkale Döşemealtı Apartamenty znajdu…
$327,178
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$95,145
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/4
Przestronny Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Przyrodę w Döşemealtı w Antalyi Apartamen…
$59,990
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Budynek został zbudowany w czerwcu 2024 roku w regionie Antalya / Döşemealtı. Apartament, kt…
$109,933
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$91,664
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Penthouse 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/4
Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Góry i Przyrodę w Dzielnicy Döşemealtı Bahçeyaka Apar…
$59,990
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Penthouse 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 5/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$95,145
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Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Altınkale Döşemealtı Apartamenty znajdu…
$294,716
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