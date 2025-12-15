Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille nad morzem na sprzedaż w Dikili, Turcja

Willa 5 pokojów w Kabakum Mahallesi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kabakum Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Willa przy Plaży z Widokiem na Morze w Spokojnej Lokalizacji w Izmirze Dikili Ta elegancka w…
$639,445
