Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Didim
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na morze

Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Didim, Turcja

;
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Didim, Turcja
UP UP
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Didim, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
4-pokojowy dach duplex z dużym tarasem w pobliżu Altınkum PrzewodniczącyNa sprzedaż jest atr…
$178,881
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się