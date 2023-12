Osmangazi, Turcja

od €155,100

Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, saunę i łaźnię turecką, kino, salę konferencyjną, plac zabaw dla dzieci i pokój gier, salę fitness, część wypoczynkowa i miejsce do grillowania, pole do minigolfa, miejsce do jogi, altany. Zakończenie - grudzień 2023 r. Cechy mieszkań Podłogi płytkowe Szafka kuchenna Granitowe blaty Podwójne szyby Lokalizacja i pobliska infrastruktura Morze - 2,5 km Centrum miasta - 600 metrów Lotnisko Gazipaşa - 24 km Szpital - 27 km