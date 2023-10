Sariyer, Turcja

od €617,800

Projekt składa się z 2 bloków - 142 mieszkań + 7 willi o łącznej powierzchni 24500 m2. Usługi dla mieszkańców: Bezpieczeństwo 24/7 system nadzoru wideo concierge siłownia Spa: sauna i łaźnia parowa place zabaw na świeżym powietrzu baseny zewnętrzne / wewnętrzne ścieżki spacerowe w obrębie kompleksu Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w tętniącej życiem okolicy, w pobliżu niezbędnej infrastruktury: kawiarni, restauracji i uniwersytetów. Możesz także łatwo dostać się do niektórych miejsc: stadion Turk Telekom Arena - 1 minuta Park Narodowy Belgrad - 5 minut drugi most przez Bosfor i kilka stacji metra - 5 minut Dzielnice Maslak i Istinie - 5 minut Obszar Nisantasi - 15 minut nowe lotnisko w Stambule - 25 minut jazdy samochodem prywatne szpitale w odległości spaceru ( Liv Hospital Vadistanbul - 3 minuty, Acibadem - 13 minut ) obiekty szkolne od szkoły podstawowej do uniwersytetu ( Uniwersytet Koc - 30 minut, Politechnika w Stambule - 8 minut ) duże centra handlowe ze światowymi markami ( Vadistanbul - 2 minuty, centrum Zorlu - 15 minut, Istinye Park - 10 minut )