  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çiftlikköy
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Ciftlikkoy, Turcja

bliźniaki
4
5 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Dom 6 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z 5 Sypialniami i Przestronnym Ogrodem w Dzielnicy Çiftlikköy Siteler, Yalova Yalova jes…
$2,66M
Zostaw prośbę
Bliźniak 7 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$301,976
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 3/3
Dwupoziomowe Apartamenty z 4 Sypialniami i Unikalnym Widokiem na Morze w Çiftlikköy Yalova t…
$145,136
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Bliźniak 5 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$222,386
Zostaw prośbę
Bliźniak 6 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$270,374
Zostaw prośbę
