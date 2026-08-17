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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Ciftlikkoy, Turcja

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3 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$219,780
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Bliźniak 6 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$293,274
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Bliźniak 7 pokojów w Ciftlikkoy, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Piętro 4/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$325,043
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