Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çiftlikköy
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ciftlikkoy, Turcja

;
1 pokojowe
3
2 pokojowe
5
3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$73,319
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$73,319
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania z 1 i 2 Sypialniami w Pobliżu Strefy Przemysłowej w Yalova Yalova, jedno z ważnyc…
$90,061
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 3/4
Nowe Mieszkania z Widokiem na Morze w Pobliżu Plaży w Yalova Yalova to popularne miasto w po…
$209,370
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$151,533
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ciftlikkoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty w Zamkniętym Kompleksie z Basenem w Çiftlikköy Yalova to miasto o st…
$174,667
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się