Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çeşme
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Çeşme, Turcja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Çeşme, Turcja
Willa 6 pokojów
Çeşme, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/2
Willa z Basenem Blisko Plaży i Morza w Çeşme, Izmir Willa znajduje się w dzielnicy Çeşme w I…
$1,52M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się