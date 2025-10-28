Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Central Anatolia Region
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

nieruchomości komercyjne
20
pomieszczenia biurowe
3
sklepy
4
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Gotowy biznes 144 m² w Yogunhisar, Turcja
Gotowy biznes 144 m²
Yogunhisar, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
A unique format: coffee shop + floristry = a popular place for meetings, photo sessions and …
$98,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Verna Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Gotowy biznes 250 m² w Yogunhisar, Turcja
Gotowy biznes 250 m²
Yogunhisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Key benefits: You become the owner of a registered brand with the possibility of issuing a f…
$165,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Verna Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się