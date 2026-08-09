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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Cekmekoy, Turcja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
$109,442
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
$89,858
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
$123,151
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
$97,806
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