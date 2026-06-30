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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Cekmekoy, Turcja

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1 pokojowe
7
2 pokojowe
17
3 pokojowe
12
4 pokojowe
3
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 8/18
Ready-to-Move 1+1 Apartment in Çekmeköy, Istanbul — $334,000 | Turkish Citizenship Eligible …
$334,000
VAT
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