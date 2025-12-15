Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çaycuma
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Nieruchomość w pobliżu jeziora

Mieszkania nad jeziorem na sprzedaż w Caycuma, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Filyos, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Filyos, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
$3,93M
