  Realting.com
  2. Turcja
  3. Bulancak
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Bulancak, Turcja

1 obiekt total found
200-Year-Old Registered Historic Greek Building in the Black Sea Region of Turkey
200-Year-Old Registered Historic Greek Building in the Black Sea Region of Turkey
Bulancak, Turcja
Bulancak, Turcja
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Located in the vibrant center of Bulancak (Giresun Province, Turkey), this 200-year-old Gree…
$990,002
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
