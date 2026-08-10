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Mieszkania w górach na sprzedaż w Bornova, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$232,377
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Mieszkanie 4 pokoi w Bornova, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bornova, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Sprzedaż w Bornova, Izmir Bornova to jedna z najszybci…
$273,913
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