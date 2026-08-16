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Wille nad morzem na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$2,05M
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Willa 8 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 8 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Willa 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
$1,88M
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