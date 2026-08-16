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Domy nad morzem na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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13 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$460,382
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Bliźniak 9 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 9 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$660,497
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Dom 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$1,90M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Bliźniak 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$621,168
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 12
Gotowa do Zamieszkania Nieruchomość w Stambule Beylikdüzü Nieruchomość gotowa do zamieszkani…
$397,918
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Willa 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Basenami w Beylikdüzü Wille zlokalizowane są …
$2,05M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Bliźniak 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 5
$816,187
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Dom 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Dom 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 18
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  ULAŞIM KOLAY ÖNÜNDEN MİNİBÜS  VE İETT OTOBÜSLERİ GEÇMEKTEDİR.
$197,538
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Dom 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Willa 8 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 8 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Dom 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Dom 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Willa 7 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Willa 7 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 3
$1,88M
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