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Domy w górach na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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wille
35
bliźniaki
9
3 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Dom 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Dom 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Dom 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Dom 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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