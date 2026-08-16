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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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18 obiektów total found
Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Odkryj eleganckie apartamenty w Kartal, Stambuł, z zapierającym dech w piersiach widokiem na…
$520,698
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Doświadcz niezrownanego luksusu i wygody dzięki naszym stylowym nadmorskim mieszkaniom w pre…
$752,713
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Odkryj wyjątkowe życie w Üskudar, Stambuł, w apartamentach znajdujących się w projekcie blis…
$756,529
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Ten elegancki apartament, w pełni umeblowany, znajduje się na Basın Ekspres Road w Bagcılar,…
$159,945
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Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 177 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$415,000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
600 metrów od wybrzeża, ten ogromny kompleks oferuje nowoczesne udogodnienia, takie jak siło…
$520,698
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TekceTekce
Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Odkryj luksusowe życie w sercu Buyukcekmece, Stambuł, gdzie największe jezioro miasta spotyk…
$171,620
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Odkryj idealne apartamenty rodzinne w Beylikduzu, Stambuł, oferujące szereg udogodnień, w ty…
$353,748
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Buyukcekmece, Stambuł, gdzie największe jezioro miasta spotyka Morze Marmara. Ten wyjątkowy …
$171,620
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
1 km od Birinci International Hospital, 2 km od West Istanbul Marina i plaży, 2,5 km od auto…
$353,748
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Mieszkanie 2 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$285,000
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
$171,620
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
skudar, Stambuł, w mieszkaniu znajduje się w projekcie w pobliżu stacji metra i wyposażone w…
$756,529
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Mieszkanie w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie
Beylikduzu, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Doświadcz unikalnego życia w Üskudar, Stambuł, z apartamentami zlokalizowanymi w projekcie w…
$756,529
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Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GWARANCJA RZĄDOWA LOKALIZACJA ▪Beylikdüzü - gürpınar INFO O PR…
$180,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w Beylikduzu, dzielnicy znanej z pięknego wybrzeża Morza Ma…
$406,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 GWARANCJA RZĄDOWA LOKALIZACJA ▪Beylikdüzü - gürpınar INFO O PR…
$190,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Apartament 3+1 za 370 000 USD, odpowiedni dla obywateli Turcji! Kompleks mieszkalny znajdu…
$370,000
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