Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beylikduzu
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

;
1 pokojowe
50
2 pokojowe
112
3 pokojowe
100
4 pokojowe
92
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
24 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 12
Przestronne Nieruchomości 2 km od Przystani w Beylikdüzü, Stambuł Eleganckie nieruchomości z…
$496,241
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Krytym Basenem w Stambule Beylikdüzü Apartame…
$300,519
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$425,680
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 12
Gotowa do Zamieszkania Nieruchomość w Stambule Beylikdüzü Nieruchomość gotowa do zamieszkani…
$263,736
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$280,439
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 12
Przestronne Nieruchomości 2 km od Przystani w Beylikdüzü, Stambuł Eleganckie nieruchomości z…
$370,156
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 12
Przestronne Nieruchomości 2 km od Przystani w Beylikdüzü, Stambuł Eleganckie nieruchomości z…
$299,595
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Balkonem na Sprzedaż w Beylikdüzü, Stambuł Apartamenty z w…
$390,263
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Krytym Basenem w Stambule Beylikdüzü Apartame…
$200,116
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wille z widokiem na morze w Stambule Projekt Deniz Istanbul to projekt mieszkaniowy w Beili…
$198,904
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 6
Modern apartments with sea views in a residence area with swimming pool and equestrian club,…
$502,769
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysokiej jakości rezydencja z basenami i terenami zielonymi w spokojnej okolicy, 500 metrów …
$485,683
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 10
Kompleks mieszkaniowy w pobliżu parków, centrów handlowych i stacji metra, Beylikdüzü, Stamb…
$517,923
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 338 m²
Liczba kondygnacji 7
New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equest…
$3,08M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 8 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 8 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Powierzchnia 590 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks willi z całodobową ochroną i mariną jachtową, Stambuł, Turcja Oferujemy wille…
$3,21M
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 3/16
$366,779
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 12
Strzeżona rezydencja z basenami i terenami zielonymi blisko autostrady, Stambuł, Turcja Ofe…
$382,330
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/14
$294,024
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks willi z basenem i klubem sportowym, Stambuł, Turcja Oferujemy piękne wille z …
$1,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowa strzeżona rezydencja z basenami, terenami zielonymi i centrum fitness, Stambuł, Turcja …
$289,768
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowa rezydencja z basenami i terenami zielonymi w prestiżowej okolicy, Stambuł, Turcja Ofer…
$245,624
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming po…
$818,287
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 584 m²
Liczba kondygnacji 2
Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey The…
$3,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Apartamenty w pobliżu dużego parku Atrakcyjny kompleks mieszkaniowy ViraIstanbul znajduje si…
$233,250
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się