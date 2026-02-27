Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Beykoz, Turcja

Willa 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Willa 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Cena na żądanie
