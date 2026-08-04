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Domy nad morzem na sprzedaż w Beykoz, Turcja

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wille
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1 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,81M
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