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Domy nad morzem na sprzedaż w Basiskele, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Başiskele, Kocaeli Başiskele to dzielnica położ…
$870,040
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