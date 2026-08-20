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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Basaksehir, Turcja

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1 pokojowe
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6 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 262 m²
Liczba kondygnacji 25
Przestronne Apartamenty w Projekcie Mieszanym w Başakşehir, Stambuł Başakşehir, jedna z najp…
$1,40M
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 25
Przestronne Apartamenty w Projekcie Mieszanym w Başakşehir, Stambuł Başakşehir, jedna z najp…
$855 720
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Ispartakule , Near New Istanbul Canal and With…
$306 000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 167 m²
Piętro 5/10
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Bahçeşehir Luxurious Finishes. The project is…
$544 000
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Mieszkanie 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 5/10
Four Bedrooms Apartment Near New Istanbul Canal , High Investment Value. The project in the…
$394 000
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Apartamenty wielopoziomowe w Basaksehir, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe
Basaksehir, Turcja
$290 000
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