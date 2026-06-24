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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Bakirkoy, Turcja

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1 obiekt total found
Penthouse 8 pokojów w Bakirkoy, Turcja
Penthouse 8 pokojów
Bakirkoy, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 260 m²
Liczba kondygnacji 17
Mieszkania z Widokiem na Morze w Luksusowym Projekcie z Prywatną Mariną w Bakırköy, Stambuł …
$16,31M
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