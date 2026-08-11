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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Atasehir, Turcja

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1 pokojowe
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7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$277,614
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$422,756
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Mieszkanie 4 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 186 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i morze w Strzeżonym Kompleksie w Ataşehir w Stambule Apart…
$717,942
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Mieszkanie 5 pokojów w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Atasehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i morze w Strzeżonym Kompleksie w Ataşehir w Stambule Apart…
$902,919
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 117 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i morze w Strzeżonym Kompleksie w Ataşehir w Stambule Apart…
$457,818
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Mieszkanie 5 pokojów w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Atasehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31M
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Piętro 17/44
The presented option is a 2-bedroom apartment on the 17th floor. Floor-to-ceiling window, be…
$1,15M
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