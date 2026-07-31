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Domy nad morzem na sprzedaż w Altinova, Turcja

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3 obiekty total found
Dom 20 pokojów w Altinova, Turcja
Dom 20 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 15
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 4
Niedokończony Budynek z Widokiem na Most w Altınova, Yalova Yalova to jedno z najbardziej at…
$488,117
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Nieruchomości na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem i Parkingiem w Yalova Kaytazdere Yalova, je…
$180,860
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Bliźniak 5 pokojów w Altinova, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Altinova, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/4
Mieszkania z Widokiem na Morze i Naturę w Kompleksie z Basenem w Kaytazdere, Yalova Yalova, …
$180,860
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