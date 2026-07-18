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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Aksu, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Aksu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 7
Mieszkania z Bogatą Infrastrukturą Społeczną, Blisko Morza w Antalyi, Kundu Projekt znajduje…
$380,899
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