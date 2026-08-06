Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Akseki
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Basen

Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Akseki, Turcja

;
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Kepez, Turcja
TOP TOP
Bliźniak 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/4
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya - stylowe lofty, apartamenty z ogrodem i prywatnymi basen…
$63,192
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się