  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bliźniak

Wynajem długoterminowy dupleksów w Aegean Region, Turcja

1 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Yesiluzumlu, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Yesiluzumlu, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Piętro 3/3
Willa na Wynajem z Basenem i Przestronnym Ogrodem w Fethiye Yeşilüzümlü, jedna z spokojnych …
$1,262
za miesiąc
