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Biznes na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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nieruchomości komercyjne
59
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1 obiekt total found
Gotowy biznes 30 m² w Konak, Turcja
Gotowy biznes 30 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 30 m²
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$135,000
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