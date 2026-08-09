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Bungalow na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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2 obiekty total found
Bungalow 4 pokoi w Seydikemer, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Seydikemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronne Wille z 3 Sypialniami i Prywatnymi Ogrodami w Muğla Seydikemer to dzielnica mias…
$360,705
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Bungalow 4 pokoi w Aegean Region, Turcja
Bungalow 4 pokoi
Aegean Region, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa nowoczesna willa z 3 sypialniami z prywatnym ogrodem i basenem na sprzedaż bezpośr…
$250,000
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Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

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