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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Adapazarı, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
$2,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/2
$3,86M
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