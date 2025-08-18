Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Takua Thung
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Takua Thung, Tajlandia

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Takua Thung, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Takua Thung, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 296 m²
PHA6738 Apartamenty w 5-gwiazdkowym hotelu położony na wybrzeżu morza Andaman i dziewiczej …
$870,068
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Takua Thung, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się