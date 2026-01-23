Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z tarasem na sprzedaż w Takhian Tia, Tajlandia

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Zero Bang Tao jest forward-thinking condominium inwestycji znajduje się w południowo-po Bang…
$391,358
Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Spacious 2-Storey Sea View Penthouse at The Cove in Wongamat, North Pattaya This expansive p…
$2,78M
Mieszkanie 1 pokój w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3/6
TYTUŁ BALKON - apartamenty nad morzem w PhuketNowy projekt premium na prawdziwej pierwszej l…
$142,506
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
OneOne
Condo w Thalang, Tajlandia
Condo
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Discover unparalleled beachfront living in this exquisite 3-bedroom penthouse at the exclusi…
$2,12M
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luxurious Living in the Heart of Cape Yamu Nestled within the prestigious Cape Yamu peninsul…
$7,87M
Condo w Ban Bang Thao, Tajlandia
Condo
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Aristo 1 Condo jest nowoczesnym, niskorosnącym kondominium znajduje się w wysoce pożądanym o…
$79,718
Turn KeyTurn Key
Condo w Bangkok, Tajlandia
Condo
Bangkok, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 343 m²
Bright, Open-Plan Duplex in the Heart of WatthanaThis offplan condo offers a really spacious…
$3,44M
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 7/8
Doświadcz wszystkich radości Pattaya żyjących w tym oszałamiającym 7-piętrowym apartamencie …
$75,538
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 602 m²
Cohiba Villas Layan is located 1.4 Km from the sandy beach of Layan at the unspoiled norther…
$2,43M
Vienna PropertyVienna Property
Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 573 m²
Experience the Pinnacle of Luxury at Phuket’s Most Prestigious Resort Nestled within the wor…
$5,15M
Willa 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w Pattaya, Huai Yai - styl angielski, wzgórze z jeziorem Offered Townhouse w Patta…
$101,433
Agencja
Sirel Estate 88 CO., LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Embassy Life – Luxury High-Rise Living Steps from Jomtien Beach Rising majestically along Jo…
$238,032
