  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Surat Thani
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Surat Thani, Tajlandia

Penthouse 3 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 333 m²
Piętro 2/4
Wyjątkowa okazja inwestycyjna na Koh Samui - stylowe apartamenty z widokiem na morze i zachó…
$471,950
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
