  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Surat Thani
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Surat Thani, Tajlandia

2 obiekty total found
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko Samui w Tajlandii. w Surat Thani, Tajlandia
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko Samui w Tajlandii.
Surat Thani, Tajlandia
Powierzchnia 28 000 m²
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko S…
$40,34M
Na sprzedaż 3-gwiazdkowy hotel ze 121 pokojami na Samui w Tajlandii. w Baan Chaweng, Tajlandia
Na sprzedaż 3-gwiazdkowy hotel ze 121 pokojami na Samui w Tajlandii.
Baan Chaweng, Tajlandia
Pokoje 121
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 3-gwiazdkowy hotel ze 121 pokojami w samym sercu miasta Chaweng. W pobliżu lotni…
$32,31M
